В России анонсировали вторжение 42-го "гумконвоя" на оккупированный Донбасс

В МЧС РФ анонсировали на 22 октября вторжение 42-го «гуманитарного конвоя» на временно оккупированные территории Донбасса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, «в Ростовской области завершилось формирование 42-й колонны МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Ее выход из Донского спасательного центра МЧС России состоится утром 22 октября».

Собеседник агентства заявил, что всего на Донбасс отправятся свыше 100 автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом более 1000 тонн, и основная масса груза - это якобы продукты питания (консервы, крупы и сахар).

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По его словам, гуманитарный груз для формирования колонны поступал от общественных организаций и профсоюзных объединений из разных регионов РФ, а перед погрузкой был проведен обязательный плановый технический осмотр автомобилей, их дозаправка, произведена замена расходных материалов, водители проинструктированы и готовы к движению.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержание которых украинской стороне неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В МИД неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".