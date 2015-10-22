Почти по всей Украине сегодня пройдут дожди

07:46, 22 октября 2015
Общество
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Сегодня почти по всей территории Украины, кроме Одесской и Николаевской областей, пройду дожди. Температура днем будет в пределах от +6 до +14.

flickr.com/photos/steeladw

Об этом сообщает Гидрометцентр при ГСЧС Украины.

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В частности, в восточных областях ожидается температура от +7 до +11, в центральных от +8 до +11, в южных от +10 до +14, в западных от +8 до +12, в северных от +7 до +10.

В Киеве будет дождь, температура от +7 до +9.

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