Почти по всей Украине сегодня пройдут дожди
07:46, 22 октября 2015Общество
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Сегодня почти по всей территории Украины, кроме Одесской и Николаевской областей, пройду дожди. Температура днем будет в пределах от +6 до +14.
В Киеве сегодня ожидается дождливая погода / flickr.com/photos/steeladw
Об этом сообщает Гидрометцентр при ГСЧС Украины.
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В частности, в восточных областях ожидается температура от +7 до +11, в центральных от +8 до +11, в южных от +10 до +14, в западных от +8 до +12, в северных от +7 до +10.
В Киеве будет дождь, температура от +7 до +9.
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