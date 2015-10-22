Почти по всей Украине сегодня пройдут дожди

Об этом сообщает Гидрометцентр при ГСЧС Украины.

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В частности, в восточных областях ожидается температура от +7 до +11, в центральных от +8 до +11, в южных от +10 до +14, в западных от +8 до +12, в северных от +7 до +10.

В Киеве будет дождь, температура от +7 до +9.