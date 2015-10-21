В Черкасской области задержали депутата горсовета при получении $ 15 тысяч взятки

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, сегодня, 21 октября, работники облпрокуратуры совместно с сотрудниками УМВД в Черкасской области задержали депутата одного из городских советов во время получения взятки, которую он вымогал за решение земельных вопросов.

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Следствием установлено, что депутат получил 15 тыс. долл. с целью дальнейшей их передачи в качестве неправомерной выгоды служебным лицам отдела Госгеокадастра в Черкасской области за организацию быстрого и беспрепятственного согласования документации по отводу земельного участка в аренду.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, деньги изъяты. Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств уголовного производства.