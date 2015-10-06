В США арестовали экс-главу Генассамблеи ООН, которого обвиняют в получении $500 тысяч взятки

В США во вторник, 6 октября, арестовали бывшего председателя Генеральной ассамблеи ООН Джона Эша, сообщает Радио Свобода.

Его обвиняют в получении взяток на сумму свыше 500 тысяч долларов от китайского предпринимателя Нг Лап Сенга, который лоббировал строительство конференц-центра в Макао. Проект под эгидой ООН оценивался в миллиарды долларов.

За взятки Эш, по версии следствия, попытался убедить чиновника ООН в необходимости реализации проекта.

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Кроме того, Эша обвиняют в получении 800 тысяч долларов за лоббирование интересов китайского бизнеса в США и Антигуа.

Нг Лап Сенга и его помощника Джеффа Ина арестовали в сентябре этого года.

По делу о коррупции проходят также бывший заместитель посла Доминиканской Республики в ООН Франсис Лоренцо, генеральный директор нью-йоркской некоммерческой организации Шивей Ян и финансовый директор этой же организации Гейди Гонґ Пяо.

Эша избрали председателем Генеральной ассамблеи ООН в июне 2013 года.