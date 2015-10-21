"Журналистика без посредников": Вернувшиеся с Донбасса военные РФ окажутся в полной изоляции

Об этом в интервью УНИАН сказал российский журналист, создатель проекта «Журналистика без посредников» Аркадий Бабченко.

«Здесь никто никогда солдат не считал. Мы не знаем до сих пор, сколько у нас солдат в Чечне погибло. А этих вообще никто считать и не собирается. Точной цифры погибших российских граждан на Донбассе, даже если называть их «добровольцами», не будет никогда. Это можно только предполагать», - отметил журналист.

Он убежден, что граждане России, которые вернуться с Донбасса, окажутся в полной изоляции. «Это будет самый сильный синдром пост-комбатанта, они будут никому не нужны, общество будет стремительно беднеть, и ему будет не до них и не до Украины. Эти ветераны не получат ни статуса, ни льгот, ни медалей, ни денег. Через три года, когда общественное мнение изменится и им будут говорить: вас туда никто не посылал и вы вообще дураки, посмотрите, что вы натворили, - 90% этой прослойки сопьётся. И на этом все закончится», - подчеркнул Бабченко.

Читайте такжеУ Порошенко заявили об отводе танков из района, с которого началось вторжение войск РФ в Украину

Отвечая на вопрос, почему российские телеканалы показывают участие россиян в войнах как легкую прогулку, исключая возможность их гибели, журналист сказал: «Пропаганда, зомбирование и дебилизация населения оказались удивительно мощными».

«Даже я такого не мог представить, не думал, что с людьми можно сделать такое и на полном серьезе заставить съесть свой мозг, превратить в настоящих зомби. Пять лет назад было невозможным появление в России анекдота: «Петь, а Ваньку нашего на Донбассе убили! Молчи, дура, не было у нас никакого Ваньки». Сейчас это – реальность. Я всего жду от этой страны, но от мысли, во что они превратили людей, мне становится страшно», - сказал он.

Читайте также"Иловайский котел": Минобороны обнародовало подробный анализ окружения и боев с россиянами (инфографика)

По словам Бабченко, родственники продают память своих погибших мужей, сыновей. Власти дают им какие-то деньги, и люди молчат, отказываются от них, реально хоронят своих родственников под номерными табличками.

«Я не понимаю, как это можно было сделать, но им удалось. В этом власти молодцы, ничего не скажешь», - заметил Бабченко.