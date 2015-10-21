Порошенко наградил более 200 военных, раненных во время боевых действий

Президент Украины Петр Порошенко отметил медалью «Защитнику Отечества» 208 военнослужащих Вооруженных сил Украины, раненных во время боевых действий на Донбассе.

Соответствующий Указ подписан в среду, 21 октября.

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«Награждены военные, которые в период с января по август 2015 года участвовали в боевых действиях вблизи Счастья, Станицы Луганской, Авдеевки, Марьинки, Песок, Опытного, Водяного и Дебальцево. В результате столкновений с боевиками они получили ранения», - говорится в сообщении.