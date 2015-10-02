Турчинов: на Донбассе сохраняется угроза возобновления активных боевых действий

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил в интервью журналистам после посещения учебного центра Национальной гвардии МВД в Киевской области.

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"Украина выполняет все взятые обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. И мы можем констатировать, что в течение месяца фактически не ведутся боевые действия и фактически отсутствуют артиллерийские обстрелы - есть единичные случаи, которые, безусловно, еще держат в напряжении линию фронта, но это общая тенденция. И это констатируют как международные наблюдатели, так и, безусловно, те, кто находится на передней линии. Но мы не можем успокаиваться, не можем говорить, что опасность миновала, мы не можем говорить, что нет угрозы возобновления боевых действий", - сказал секретарь СНБО.

Он объяснил, что, согласно анализу, который проводится украинской стороной, "мы не видим отвода боевых сил Российской Федерации, находящихся как на оккупированной территории, так и вдоль нашей восточной границы", - сказал Александр Турчинов.

Он отметил, что именно из-за такого хода событий понятно, что боевые действия на Донбассе по инициативе РФ могут быть возобновлены.