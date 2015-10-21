В Украине объявили штормовое предупреждение
13:47, 21 октября 2015Общество
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В Украине на 21 октября объявили штормовое предупреждение.
Сегодня в Украине дождливо / Фото УНИАН
Об этом в среду сообщил Укргидрометцентр.
Отмечается, что 21 октября на востоке и юге страны местами порывы ветра 15-20 м/сек.
Кроме того, в Украине, кроме восточной части, ожидаются местами сильные дожди.
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В свою очередь ГАИ советует водителям быть особенно внимательными и осторожными, во время движения неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.
"Стоит также отказаться от рискованных маневрирований, которые при сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций", - подчеркнули в Госавтоинспекции.
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