В Украине начинаются дожди и снижение температуры

На остальной территории без осадков, сообщает Гидрометцентр. Температура днем от +9 до +18.

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В частности, в восточных областях ожидается температура от +10 до +12, в центральных - от +9 до +14, в южных от +13 до +18, в западных от +10 до +14, в северных от +9 до +11.

В Киеве ожидается дождь, температура от +10 до +12.