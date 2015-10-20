В Украине начинаются дожди и снижение температуры
07:42, 20 октября 2015Общество
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Сегодня, 20 октября, во всех западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди местами сильные.
REUTERS
На остальной территории без осадков, сообщает Гидрометцентр. Температура днем от +9 до +18.
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В частности, в восточных областях ожидается температура от +10 до +12, в центральных - от +9 до +14, в южных от +13 до +18, в западных от +10 до +14, в северных от +9 до +11.
В Киеве ожидается дождь, температура от +10 до +12.
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