На большей части Украины сегодня будет лить дождь
07:50, 21 октября 2015Общество
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Сегодня по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской области, пройдут дожди. Температура днем от +5 до +15.
В Киеве целый день будет лить дождь / flickr.com/photos/just-alice
Об этом сообщает Гидрометцентр.
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В частности, в восточных областях ожидается температура от +6 до +10, в центральных - от +6 до +11, в южных - от +10 до +15, в западных - от +7 до +12, в северных - от +5 до +9.
В Киеве целый день будет дождь, температура от +5 до +7.
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