На большей части Украины сегодня будет лить дождь

Об этом сообщает Гидрометцентр.

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В частности, в восточных областях ожидается температура от +6 до +10, в центральных - от +6 до +11, в южных - от +10 до +15, в западных - от +7 до +12, в северных - от +5 до +9.

В Киеве целый день будет дождь, температура от +5 до +7.