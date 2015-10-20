Чехия пытается упростить трудоустройство украинцев - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

По мнению чешского премьера, в Чехию нужно приглашать иностранных специалистов, прежде всего из близких и родственных культурной традицией стран. Однако система предоставления долгосрочных виз с целью трудоустройства, в частности, гражданам Украины, в Чехии работает плохо.

Читайте такжеДокументы на венгерское гражданство подали 124 тысячи украинцев

"Самым реальным барьером является сегодня функционирование визовой системы с Украиной, которая, по сути, является полностью недееспособной. Правительство уже вскоре рассмотрит проект закона, который даст возможность работодателям, которые ищут рабочую силу в Украине, заявить о своих потребностях, чтобы таким образом сдвинуть систему с места", – подчеркнул Соботка.

Чешская экономика сегодня относится к наиболее успешным в Европейском союзе, однако ее тормозом в будущем может стать нехватка квалифицированной рабочей силы.

Решить проблему должны усовершенствование технического образования, упрощение трудоустройства квалифицированных иностранных работников, в том числе и из Украины, а также развитие инфраструктуры.