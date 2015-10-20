В ЕС не боятся миграционного потока из Украины после введения безвизового режима - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-брифинге по итогам 13 заседания Национального совета реформ.

"Очень важно понимать, что у Европейского Союза нет опасения относительно миграционного потока из Украины. Я вспоминаю период, когда мы начинали вводить соглашения о малом приграничном движении с Польшей, Словакией, Венгрией, и иногда в Брюсселе звучали опасения, что украинцы не будут соблюдать соответствующую 30-км зону, кто-то из них будет в Варшаве, кто-то в Вене, кто-то в Берлине... За весь период, за годы имплементации этих соглашений, были единичные случаи нарушений", - сказал Климкин.

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Как отметил министр, "это признается всеми странами, признается Европейской Комиссией. Поэтому никто не считает в Брюсселе, что в момент или с момента введения безвизового режима Европейскому Союзу грозит миграционный поток из Украины".