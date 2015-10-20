По делу о взрыве у здания СБУ в Одессе установлен "русский след" - Грицак

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается в сообщении, ответственность за взрыв взяло на себя так называемое "одесское подполье", которое разместило Интернете видеоролик с территории оккупированного Крыма.

"Мы восприняли это как вызов и приложили максимум усилий для раскрытия дела. Сегодня могу доложить - преступление раскрыто в короткие сроки. Задержаны трое его исполнителей, проведено 22 обыска. У нас также есть информация о заказчиках, которые присылали преступной группе указания с территории России и Крыма, они рано или поздно также будут привлечены к ответственности", - сообщил глава СБУ.

По его словам, эта разоблаченная и обезвреженная СБУ диверсионно-разведывательная группа, управляемая российскими спецслужбами, кроме того подозревается в причастности к ряду подрывов админзданий и офисов общественных структур в Одесской и Николаевской областях.

Читайте такжеЗа теракт возле облуправления СБУ в Одессе взяло на себя ответственность некое "одесское подполье"

19 октября задержаны трое жителей г. Одесса, все они активисты местных пророссийских общественных организаций, знали конспирацию, имели позывные, применяли современные компьютерные технологии.

Как отмечается, сценарий преступления разрабатывался на территории России. Лицо, которое закладывало взрывчатку, прошло специальную диверсионную подготовку в военном центре в РФ.

Подпольную лабораторию по изготовлению самодельных радиоуправляемых взрывных устройств злоумышленники оборудовали в одной из десятиэтажек Одессы. Учитывая реальную опасность для жизни жителей дома, их на время спецоперации эвакуировали.

Как сообщили в СБУ, во время обысков изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности задержанных, огнестрельное оружие, боеприпасы. В частности, оперативники обнаружили элементы самодельной "бомбы", аналогичной той, что была заложена под зданием СБУ. У злоумышленников изъято большое количество сепаратистской символики, антиукраинские материалы.

Следствие продолжается. Подозреваемые содержатся под стражей.

"Обращаюсь к старшему поколению, к молодежи - если вы замечаете в людных местах, на улицах, в транспорте подозрительное поведение лиц, подозрительные предметы, обязательно сообщайте нам, на "горячую линию" Службы безопасности! Мы немедленно отреагируем, проверим вашу информацию", - подчеркнул глава СБУ.

В Службе безопасности Украины функционирует круглосуточная "горячая линия" 0800501482 для обращений граждан, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе суд избрал меру пресечения в виде ареста трем мужчинам, подозреваемым в причастности к взрыву возле здания областного управления Службы безопасности Украины 27 сентября.

Напомним, в прокуратуре Одессы, сегодня Приморский районный суд постановил арестовать на 60 суток троих подозреваемых.

Известный в Одессе активист местного Евромайдана, руководитель общественной организации "Рада громадської безпеки" Марк Гордиенко на своей странице в Facebook написал, что один из задержанных – 1983 года рождения, работает на одной из кафедр Одесского национального медицинского университета, преподает в этом же вузе.

Читайте такжеВ Одессе во время теракта возле здания управления СБУ повреждено более 20 жилых домов

Гордиенко также назвал фамилии еще двух подозреваемых во взрыве, задержанных 19 октября.

27 сентября около 5 утра в милицию поступило сообщение о взрыве возле здания управления СБУ в Одесской области, расположенного по улице Еврейской, 43.

По факту взрыва открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 (террористический акт) УК Украины.

Согласно предварительному заключению взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства составляла от 5 до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте.

16 октября президент Украины Петр Порошенко во время пребывания в Одессе сообщил о задержании лица, совершившего теракт у здания облуправления СБУ 27 сентября.

Сегодня стало известно, что правоохранители задержали несколько человек, причастных к взрыву возле здания облуправления СБУ.