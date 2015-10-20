На Донетчине обнаружили тайник с боеприпасами, наркотиками и символикой "ДНР"

В Ясиноватском районе Донецкой области возле линии разграничения милиция обнаружила тайник с боеприпасами, наркотиками и символикой террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной милиции.

По сообщению, 19 октября в дежурную часть Дружковского горотдела милиции поступило сообщение от сотрудника СБУ о том, что в недостроенном доме села Верхнеторецкое Ясиноватского района обнаружен арсенал взрывоопасных предметов.

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Милиция совместно с взрывотехниками изъяла 2 противотанковые мины, 4 тротиловые шашки, электровзрыватель, металлический коробок с патронами калибром 7,62 мм, 4 мешочка с веществом, похожим на порох, пустые стеклянные колбы, пакет конопли, а также флаг так называемой «ДНР».

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.