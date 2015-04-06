В Одессе милиция обнаружила тайник-склад террористов

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие проявлениям терроризма, сотрудники милиции на территории Одессы обнаружили тайник, где подозреваемые в совершении взрывов хранили свой арсенал.

«Оперативники уголовного розыска с привлечением взрывотехников и кинологов на территории одной из городских производственных баз обезвредили и изъяли готовое к использованию взрывное устройство, 2 тротиловые шашки, 9 электродетонаторов и капсюлей, 2 зажигательные трубки, 3-литровые пластиковые канистры с топливным веществом, 6 патронов калибра 9 мм», - рассказали в отделе.

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Среди изъятого также были материалы, которые документировали как самих участников преступной группы, так и обстоятельства совершения ими террористических актов, а также финансовую отчетность.

По словам начальника регионального главка МВД Ивана Катеринчука, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Принимаются меры относительно установления и последующего задержания причастных к совершению террористических актов на территории Одессы.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в Одессе задержана преступная группа из трех человек, причастная к 12 терактам в городе. Установлено, что подозреваемые причастны к совершению ряда взрывов с октября 2014-го по март 2015 года.