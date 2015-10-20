Краматорск останется без горячей воды до конца отопительного сезона из-за "отсутствия тарифов"

Стало известно, что в ближайшем будущем централизованных поставок горячей воды в Краматорске не будет, передает Kramatorsk.info.

Причиной данной ситуации стало отсутствие тарифов, право назначения которых принадлежит Национальной комиссии по регулированию в области энергетики (НКРЭ).

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При этом отмечается, что и ТЭЦ, и КРМТС, и "Теплосеть" готовы подавать горячую воду, однако как за нее платить - не ясно. Поэтому данного вида услуг в городе не обещается до окончания отопительного сезона.

Кроме того, в целом запуск теплоснабжения в Краматорске идет по графику. На утро вторника из-за аварий без тепла остались 3 детских сада и 2 школы, причина - порывы трубопроводов. До конца сегодняшнего дня здания обещали подключить к теплу.

Ранее УНИАН сообщал, что 16 октября в Краматорске Донецкой области стартовал отопительный сезон жилого фонда.