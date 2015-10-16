В Краматорске начался отопительный сезон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает диспетчерская служба исполнительного комитета Краматорского городского совета.

Решение о старте отопительного сезона в Краматорске с 16 октября было принято на заседании исполнительного комитета Краматорского горсовета 7 октября.

По данным диспетчерской службы, по состоянию на утро пятницы, из трех теплоснабжающих организаций города лишь одна начала подключать к теплу жилые дома - «Краматорсктеплоэнерго» (Краматорская ТЭЦ).

В настоящий момент к системе подключено 44 из 528 многоэтажных домов. Кроме того, ТЭЦ начала подавать тепло в 3 детских сада (из 17), 4 школы (из 16) и 1 больницу (из 14).

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Две другие теплоснабжающие компании на данный момент начали подачу теплоносителя в школы и детские сады.

В частности, компания «Краматорскмежрайтеплосеть» запустила 5 из 13 котельных. Тепло уже подается в 1 детсад (из 11), 4 школы (из 11) и 2 больницы (из 4). Также эта теплоснабжающая организация в ближайшее время должна начать подачу тепла в 207 многоквартирных домов.

«Краматорская теплосеть», по состоянию на утро пятницы, не запустила ни одной из своих котельных. Без тепла пока остаются 3 детсада, 9 школ, 2 больницы и 179 многоквартирных домов.