В Кривом Роге при взрыве газа в многоэтажном доме пострадали семь человек (фото)

12:36, 17 октября 2015
Общество
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В Кривом Роге в результате взрыва бытового газа в одной из квартир многоэтажного жилого дома пострадали 7 человек, погибших нет.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Днепропетровской области, взрыв произошел сегодня около 2.00 ночи.

Читайте такжеВ Николаеве осудили пожизненно мужчину, взорвавшего многоэтажку, чтобы скрыть убийство«На месте происшествия установлено, что взрыв произошел в результате утечки бытового газа в одной из квартир, которая находится на втором этаже 60-квартирного панельного 5-этажного дома в Центрально-Городском районе города. В квартире проживает пенсионер 1939 года рождения, которого на момент взрыва дома не было. Место его пребывания устанавливается», - говорится в сообщении милиции.

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В пункт временного пребывания эвакуированы 18 человек, из них трое детей.

Разрушение здания не выявлено.

Работники взрывотехнической службы следов взрывчатых веществ не нашли.

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается. Число поврежденных квартир устанавливается.

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Следственным отделом Центрально-Городского райотдела Криворожского городского управления милиции открыто уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").
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