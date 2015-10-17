В Кривом Роге при взрыве газа в многоэтажном доме пострадали семь человек (фото)
В Кривом Роге в результате взрыва бытового газа в одной из квартир многоэтажного жилого дома пострадали 7 человек, погибших нет.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Днепропетровской области, взрыв произошел сегодня около 2.00 ночи.
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В пункт временного пребывания эвакуированы 18 человек, из них трое детей.
Разрушение здания не выявлено.
Работники взрывотехнической службы следов взрывчатых веществ не нашли.
В настоящее время осмотр места происшествия продолжается. Число поврежденных квартир устанавливается.