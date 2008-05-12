Рост промышленного производства в Украине составил 8%

В Украине рост промышленного производства в апреле 2008 года, по сравнению с апрелем 2007 года, составил 8,3%, в январе-апреле т.г. против аналогичного периода 2007 года - 8%. При этом в апреле 2008 года против марта 2008 года зафиксирован спад на уровне 1%

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, рост объемов промпроизводства в апреле 2008 года против апреля 2007 года по отраслям составил: добывающая промышленность - 3,9% (в январе-апреле 2008 года к январю-апрелю 2007 года - 4%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - 7,6% (8,1%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - 0,7% (0,7%).

В обрабатывающей промышленности рост производства в апреле 2008 года против апреля 2007 года составил 9,2% (8,7%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - 4,8% (9,2%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 1,9% (5,1%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 3,7% (0,7%), в производстве кожи, изделий из нее - рост 21% (26%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в апреле 2008 года против апреля 2007 года составил 20,4% (21,2%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле - 12,6% (14,8%), объемы производства кокса и продуктов нефтепереработки снизились на 9,3% (спад 17,3%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост производства на уровне 4,5% (7,5%), в том числе в химическом производстве - 0,3% (3,3%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 18,4% (21,4%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) рост в 16,8% (20%).

В Госкомстате сообщили, что в апреле 2008 года в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с апрелем 2007 года, рост производства составил 4,2% (2,3%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 32,2% (32,9%), в частности, в производстве машин и оборудования - 17,4% (19,7%), производстве электрического и электронного и оптического оборудования - 28,3% (29,1%), производстве транспортного оборудования - 42,8% (43,4%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на 0,9% (5,4%).

Справка УНИАН. В январе-апреле 2007 года против января-апреля 2006 года промпроизводство в Украине выросло на 12,8%.