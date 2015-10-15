В Германии прокомментировали объявление сестры Савченко персоной нон грата в России

Об этом УНИАН сообщили в отделе прессы и работы с общественностью Посольства Германии в Украине со ссылкой на заявление уполномоченного Федерального правительства Германии по вопросам политики в отношении прав человека и гуманитарной помощи Кристофа Штрессера.

Читайте такжеВ Кремле заявляют, что ничего не знают о запрете на въезд для сестры Савченко

«Я очень обеспокоен сообщениями о том, что 13 октября Вере Савченко, сестре обвиняемой в России украинской летчицы Надежды Савченко, было отказано во въезде в Россию. Вера Савченко является важным свидетелем защиты в судебном процессе против ее сестры. Такой запрет будет означать массированное препятствование работе защиты. В прошлом Федеральное правительство уже неоднократно настойчиво выступало за освобождение Надежды Савченко. Процесс против нее противоречит принципам правового государства. Я вновь призываю российские власти незамедлительно освободить Надежду Савченко», - подчеркнул Штрессер.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России запретила сестре незаконно заключенной в России Надежды Савченко Вере въезд на территорию РФ до 2020 года.