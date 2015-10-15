В Станице Луганской на растяжке подорвались двое военных - Москаль
Глава Закарпатской и бывший глава Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет о подрыве двух военнослужащих на растяжке в Станице Луганской 14 октября.
Об этом говорится в сообщении на сайте Москаля.
"В среду (14.10) под вечер на окраине Станицы Луганской двое украинских военнослужащих в возрасте 21 и 24 года подорвались на растяжке", - сказано в нем.
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Инцидент произошел в лесополосе у реки Северский Донец, по которой проходит линия разграничения огня.
Оба военных - бойцы 128-й горно-пехотной бригады, которая дислоцируется на Закарпатье - доставлены в районную больницу, у них диагностированы минно-взрывные травмы.
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"Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, по предварительным данным, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.