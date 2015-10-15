За сутки ни один украинский военный не пострадал из-за боевых действий - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки на линии разграничения не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела, полеты вражеских беспилотных летательных аппаратов также не наблюдались", - отметил он.

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По словам Лысенко, ни один украинский военный не погиб и не был ранен в результате активных боевых действий. В то же время на линии разграничения и у государственной границы остается очень много взрывоопасных предметов. В частности, в Станице Луганской двое украинских военных подорвались на растяжке. Севернее, у поселка Красная Таловка, на фугасе подорвался автомобиль с украинскими пограничниками, в результате подрыва шестеро военных получили легкие ранения, еще трое - средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли спокойно.