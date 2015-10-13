В Мукачево неизвестные обстреляли магазин из гранатомета (фото)

Как сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Закарпатской области, в дежурную часть Мукачевского горотдела милиции поступило сообщение от директора торгового центра, который находится в г. Мукачево.

"Заявитель сообщил о том, что ночью неизвестный повредил окно на пятом этаже данного заведения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа...Милиционеры обнаружили повреждения окна и остатки от заряда гранатомета. К счастью, от взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств данного происшествия. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет заключения.