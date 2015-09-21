В Николаеве СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО (фото, видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что клиентами злоумышленников были представители криминальных кругов Николаева. "Товар" поставлялся из района проведения антитеррористической операции и ввозился в Украину контрабандным путем. Одного из членов группы правоохранители задержали при попытке продажи пистолета марки "ТТ".

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Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли два автомата АКС-74, по одному АК-47 и АКСУ-74, тринадцать пистолетов, два из которых с глушителями, автомат ППШ, три пистолета-пулемета и одно полуавтоматическое гладкоствольное ружье. Злоумышленники также хранили девять артиллерийских снарядов калибра 45 мм, одиннадцать гранат Ф-1 и РГД-25, заряд ВОГ-25 для подствольного гранатомета, более 2 тысяч патронов различного калибра и самодельное взрывное устройство и тому подобное. Сотрудники СБ Украины обнаружили еще 19 тысяч долларов США и 26 золотых монет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной торговле оружием и боеприпасами.