Российские следователи настаивают на своем: Яценюк воевал в Чечне (документ)

Об этом свидетельствует обвинительный акт гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, обнародованный их адвокатом Ильей Новиковым в Twitter.

"До 27.12.1994 в г. Грозный прибыли другие известные ему (обвиняемому – Ред.) члены УНА-УНСО", - говорится в документе российских следователей.

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"Это были Музычко Александр Иванович известный всем как Сашко Билый, Карпюк Николай Андронович, Малофеев Александр, Бобович Валерий, Мазур Игорь Петрович, Шевченко Виталий, Яценюк Арсений Петрович по кличке Арсен, ныне являющийся премьер-министром Украины", - говорится в документе.

Напомним, в начале сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что нынешний премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне против России.