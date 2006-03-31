Апрель начнется с тепла и дождей

В выходные в Украине будет тепло, но временами будет идти дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентри, 1 апреля сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дожди, днем в западной части местами небольшие дожди (лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью без существенных осадков). Ветер юго-западный с переходом на западе и севера на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях - кое-где 0-2° мороза; днем - 7-12° тепла, на крайнем юге - до 16°. В Закарпатье дождь, в горах - с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 20-25м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, днем - 8-13°; в горах на протяжении суток – около 0°.

1 апреля ночью и утром в Украине местами туманы, видимость 200-500 м.

2-3 апреля переменная облачность. 2 апреля в восточной части, Приазовье и в Крыму, а 3 апреля в западной части пройдут небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, в южной части - 2-7° тепла; днем - 9-14°, на крайнем юге - до 17° тепла; в Карпатах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 0-5° тепла. В Закарпатье ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью - 2-7° тепла, днем - 12-17° тепла.

4-5 апреля без существенных осадков, только в западных и местами северных областях небольшие дожди. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области 1 апреля облачная погода с прояснениями. Временами дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью - 2-4° тепла, днем - 8-10°, по области ночью - 2-7° тепла, днем - 7-12°.

2-3 апреля переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла; днем - 9-14° тепла.

4-5 апреля местами небольшой дождь. Температура существенно не изменится.