Подробности поджога ГАИ в Феодосии

Прокуратурой Феодосии по факту поджога здания городской Госавтоинспекции возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью милиции Крыма, уголовное дело возбуждено по статьям 194 ч.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Согласно нормативным документам МВД Украины, для создания максимальных удобств доступ в служебные помещения подразделений госавтоинспекций не ограничен. Вечером 8 мая гражданин, поднявшись на 2-й этаж административного здания феодосийского ГАИ, начал обливать стены коридора легковоспламеняющейся жидкостью. В этот момент из служебного кабинета вышел начальник отделения ГАИ майор милиции Игорь КОЙБАН, который, видя возбужденное состояние мужчины и явные признаки алкогольного опьянения, пытался убедить отказаться от своих намерений и покинуть помещение ГАИ. Однако мужчина плеснул ему жидкостью в лицо и при помощи зажигалки совершил поджог. «Огонь мгновенно распространился по всему второму этажу, где в это время в служебных кабинетах и в помещении дежурной части работали сотрудники. Путь эвакуации из здания был фактически отрезан пламенем, поэтому сотрудники ГАИ, вытащив из огня своего командира, приняли решение – эвакуироваться через окна балкона второго этажа», - сообщает крымская милиция.

На место происшествия были вызваны два пожарных расчета МЧС. Они ликвидировали пожар. Полностью выгорел коридор и помещение дежурной части, ущерб причинен еще 7 служебным кабинетам.

В очаге возгорания было обнаружено обгоревшее тело поджигателя. В результате происшествия пострадало 8 сотрудников ГАИ, четверо из них госпитализированы для стационарного лечения, а еще четверо проходят реабилитацию амбулаторно. Наиболее тяжелые травмы получил 42-х летний начальник феодосийского ГАИ И.КОЙБАН. «У него огнем значительно повреждены кисти обеих рук, лицо, констатирован ожог дыхательных путей, перелом шейки левой ключевой кости. Ночью машиной санавиации он перевезен в ожоговый центр Симферополя», - отмечает МВД.

В настоящий момент в административном здании феодосийского ГАИ ведутся восстановительные работы для возобновления полноценной деятельности службы.

В ходе проверки установлено, что поджигателем оказался 32-летний житель Феодосии, которого 8 мая в 02.30 задержали сотрудники ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Водитель был отстранен от управления, препровожден в медицинское учреждение и освидетельствован. После этого на него был составлен административный протокол, а автотранспорт, согласно законодательству, поставлен на штрафплощадку.