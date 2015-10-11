На Житомирщине в ДТП погибли шесть молодых людей (фото)

Шесть молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет погибли и еще одна девушка получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в субботу, 10 октября, около 23.30 в Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ в Житомирской области, на 187 км автодороги Киев-Чоп столкнулись "ВАЗ-2101" и "Toyota Land Cruiser".

По предварительным данным, водитель "ВАЗа" перед началом движения на главную дорогу не убедился, что этот маневр будет безопасным.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пять пассажиров автомобиля "ВАЗ-2101" от полученных телесных повреждений погибли на месте. Пассажирка автомобиля "Toyota Land Cruiser" получила телесные повреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

По словам руководителя пресс-службы УГАИ Украины в Житомирской области Василия Кравцова, авария произошла в Червоноармейском районе.

По факту гибели людей милиция открыла уголовное дело, проводится расследование. Водитель автомобиля "Toyota Land Kruiser" не пострадал. Его жену с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Червоноармейскую центральную районную больницу.

В настоящее время врачи оказывают ей необходимую помощь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, после аварии спасатели деблокировали тела двух погибших из поврежденного в результате ДТП автомобиля.

"10 октября в 22:25 на пункт связи 21-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Червоноармейск поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в ДТП, которое случилось на 187 км трассы Киев-Чоп возле села Березовая Гать. В службу спасения "101" сообщение поступило от диспетчера станции скорой помощи. Легковой автомобиль "ВАЗ-2101" столкнулся с внедорожником "Toyota Land Cruiser"",- говорится в сообщении.

На момент прибытия дежурного караула бойцов ГСЧС стало известно, что двух пассажиров в результате столкновения автомобилей выбросило на проезжую часть, еще двух погибших извлекли очевидцы аварии.

Необходима была помощь в деблокировании еще двух погибших пассажиров. Их тела спасателям удалось высвободить из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического инструмента.