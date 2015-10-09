На сайте парламента Великобритании появилась петиция о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом

Соответствующая петиция "Признать Голодомор, украинский голод 1932-33, актом геноцида" официально зарегистрирована на сайте парламента.

В петиции сказано, что Голодомор был организован советской властью.

Также отмечается, что на протяжении более года 7,5 млн человек умерли от голода.

25 стран на данный момент признали Голодомор актом геноцида, как это определено в Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.

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Кроме того, отмечается, что при условии, если петиция наберет 10 тыс. подписей, правительство Великобритании должно рассмотреть ее, а при условии, если она наберет 100 тыс. подписей - эта петиция должна быть внесена на дебаты в парламент.

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Конечный срок для получения необходимого количества подписей истекает 22 марта 2016 года.

Пока петиция набрала 335 подписей.