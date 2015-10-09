Россия высоко оценивает украинскую армию - Муженко
17:52, 09 октября 2015Общество
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Россия оценивает наши Вооруженные силы выше, чем это делают отечественные СМИ, отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко во время проведения служебного совещания с офицерами по работе с личным составом.
Муженко / УНИАН
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.
"Интересная особенность: наш враг - Российская Федерация - оценивает наши Вооруженные силы как мощный организм, способный дать решительный ответ", - сказал Муженко, констатируя факт распространенности негативной информации об украинской армии в медиапространстве Украины.
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По мнению Муженко, противопоставить этому можно только своевременное, полное и постоянное информирование личного состава, особенно в зоне проведения АТО.
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