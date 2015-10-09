Муженко заявил о проблеме своевременного информирования личного состава в зоне АТО

Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко во время проведения служебного совещания с офицерами по работе с личным составом, сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

"Хуже всего то, что проблемы лежат не только в объективной плоскости, а и субъективной. В частности, речь идет о некомплекте офицеров на соответствующих должностях и о том, что многие офицеры самоустранились от выполнения этих задач", - сказал Муженко.

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По мнению Муженко, своевременное, полное и постоянное информирование личного состава, особенно в зоне проведения АТО, необходимо для освещения реального положения дел в украинской армии, о которой в последнее время распространяется много негатива в СМИ.