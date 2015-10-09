Исландия ратифицировала соглашение об упрощенном оформлении виз с Украиной
17:23, 09 октября 2015Общество
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В Исландии ратифицировали соглашение об упрощении оформления виз для граждан Украины.
REUTERS
Об этом сообщил посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров в "Твиттере".
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"Новости из Рейкьявика: Исландия ратифицировала соглашение с Украиной об упрощении оформления виз", - написал украинский дипломат.
Андрей Олефиров также добавил, что соглашение вступит в силу до конца текущего года. Исландия не является страной ЕС, но находится в шенгенской зоне.
Новини з Рейк'явіка: Ісландія ратифікувала угоду з Україною про спрощення оформлення віз Набрання чин - до кінця року pic.twitter.com/QIXnAxT1xW
— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) October 9, 2015
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