Спасатели доставили в Краматорск гуманитарную помощь для переселенцев

Как сообщает Kramatorsk.info, в четверг, 8 октября, спасатели ГСЧС доставили в Краматорск автомобиль с 30 тыс. банок рыбных консервов и рефрижератор с 20 тоннами сливочного масла.

"Гуманитарный груз передан представителям местной власти. На данный момент продолжается процесс его разгрузки. В дальнейшем продукты будут распространяться среди внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 5 августа 2015 года №979-р, из Государственного резерва было выделено около 6 млн грн Министерству экономического развития и торговли на приобретение продовольственной гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц, которые проживают в Донецкой и Луганской областях.

На эти средства закуплено 60 тыс. банок рыбных консервов и 80 тонн сливочного масла для доставки в восточные регионы.