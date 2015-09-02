До 2020 года Вооруженные силы Украины должны достичь стандартов НАТО - Порошенко

Об этом президент сказал в начале заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), где рассматривалась новая редакция военной доктрины, сообщает «112 Украина».

"Красной нитью через этот стратегический документ (военную доктрину) идет тема евроатлантической интеграции, необходимость приведения всей нашей оборонно-военной системы в соответствие со стандартами НАТО, достижения критериев членства. Именно эта задача до 2020 года обеспечить полную совместимость Вооруженных сил Украины с соответствующими силами стран – членов НАТО", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 сентября, СНБО предложил Порошенко утвердить новую редакцию военной доктрины Украины, которой предусмотрено определение Российской Федерации военным противником Украины.