Суд разрешил задержать разыскиваемую виновницу смерти рэпера Ларсона

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Шевченковский райсуд столицы 05.10.15 удовлетворил согласованное с прокурором ходатайство следователя и дал разрешение на задержание подозреваемой в совершении ДТП, в результате которого погиб музыкант и волонтер Сергей Ларькин», - говорится в сообщении.

В постановлении суда сказано: «Разрешить задержать подозреваемую С. с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей».

Женщина объявлена в розыск, проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия для установления ее местонахождения. В связи с тем, что водитель не являлась к следователю, ей направлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло 17 сентября в Киеве на углу улиц Митрополита Василия Липковского и Кудряшова. Женщина за рулем автомобиля Cadillac Escalade в нарушение правил дорожного движения не пропустила встречный транспорт и совершила наезд на мотоциклиста. Пострадавшим оказался 37-летний Ларсон, который от полученных травм 26 сентября умер в больнице.

В милиции Киева заявили, что участница ДТП отказывается давать показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.