Рэпер Ларсон умер от травм после ДТП

В субботу, 26 сентября, на 38 году жизни от травм, полученных в результате ДТП, скончался известный рэпер и волонтер Сергей Ларкин (Ларсон).

Сообщение об этом опубликовал на своей странице в Facebook брат Ларсона Михаил.

Друзья!Мой братик Сереженька сегодня умер !Мне очень плохо, я хочу чтобы Вы знали, я его очень любил, это был мой лучш... Posted by Misha Lar on 26 сентября 2015 г.

Ларсон попал в ДТП 17 сентября. Он ехал на мотоцикле и был сбит внедорожником.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в дорожно-транспортном происшествии во Львовской области погиб украинский певец Владислав Левицкий.

2 февраля в автомобильной катастрофе погиб украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).