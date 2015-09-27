Рэпер Ларсон умер от травм после ДТП

16:35, 27 сентября 2015
Общество
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Ларсон попал в ДТП 17 сентября. Он ехал на мотоцикле и был сбит внедорожником

Фото Ларсон у Facebook

В субботу, 26 сентября, на 38 году жизни от травм, полученных в результате ДТП, скончался известный рэпер и волонтер Сергей Ларкин (Ларсон).

Сообщение об этом опубликовал на своей странице в Facebook брат Ларсона Михаил.

Друзья!Мой братик Сереженька сегодня умер !Мне очень плохо, я хочу чтобы Вы знали, я его очень любил, это был мой лучш...

Posted by Misha Lar on 26 сентября 2015 г.

Ларсон попал в ДТП 17 сентября. Он ехал на мотоцикле и был сбит внедорожником.

Ларсон попал в ДТП 17 сентября / Фото facebook.com/ Евгений Таллер

Как сообщал УНИАН, 2 июля в дорожно-транспортном происшествии во Львовской области погиб украинский певец Владислав Левицкий.

2 февраля в автомобильной катастрофе погиб украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

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