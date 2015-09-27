Рэпер Ларсон умер от травм после ДТП
16:35, 27 сентября 2015Общество
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Ларсон попал в ДТП 17 сентября. Он ехал на мотоцикле и был сбит внедорожником
Ларсон попал в ДТП 17 сентября / Фото Ларсон у Facebook
В субботу, 26 сентября, на 38 году жизни от травм, полученных в результате ДТП, скончался известный рэпер и волонтер Сергей Ларкин (Ларсон).
Сообщение об этом опубликовал на своей странице в Facebook брат Ларсона Михаил.
Друзья!Мой братик Сереженька сегодня умер !Мне очень плохо, я хочу чтобы Вы знали, я его очень любил, это был мой лучш...Posted by Misha Lar on 26 сентября 2015 г.
Ларсон попал в ДТП 17 сентября. Он ехал на мотоцикле и был сбит внедорожником.
Ларсон ехал на мотоцикле и был сбит внедорожником / Фото facebook.com/ Евгений Таллер
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