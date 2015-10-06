В Ривне начался набор в полицию, на улицах города патрульные появятся в феврале

Как передает корреспондент УНИАН, документы желающих вступить в ряды полиции принимают в реконструированном помещении дома культуры в парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Во время торжественной презентации новой полиции руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич сообщил, что в Ривне будет работать 200 полицейских, (21 экипаж).

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По его словам, в настоящее время заявления подали более 160 желающих стать полицейскими.

Прием анкет продлится три недели - до 27 октября, дальше последует тестирование и учеба в течение двух с половиной месяцев. На улицы города новые патрульные выйдут в феврале следующего года.