В Житомире за полдня в патрульную полицию подали заявления 1200 кандидатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Житомире на презентации новой полиции министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, "в настоящее время (по состоянию на 14 часов 30 минут - УНИАН) сегодня в первый день набора в новую патрульную полицию в Житомире подали заявления уже 1200 кандидатов желающих здесь работать и набор продолжается, и есть шанс у житомирян установить рекорд".

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Он также добавил, что среди кандидатов должны избрать 230 патрульных полицейских, из которых 180 будут работать в городе, а 40 будут нести службу на автодороге в качестве дорожной полиции.

По словам Авакова, планируется, что новая патрульная полиция Житомира начнет работу в марте 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в 9.00 в Житомире стартовал набор в новую полицию.

В Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля, во Львове – 23 августа, в Одессе – 25 августа. На очереди - Луцк, Николаев, Хмельницкий, Ужгород и Мукачево.