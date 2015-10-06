В Сумах требуют от президента и премьера экономически обоснованных тарифов ЖКХ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета.

Согласно сообщению, соответствующее письмо было подготовлено во время круглого стола, который состоялся в облсовете по инициативе областного совета профсоюзов.

Председательствующими на мероприятии стали председатель Сумской ОГА Николай Клочко и заместитель председателя облсовета Вера Лаврик, а участниками - депутаты облсовета, руководители тепло- и газоснабжающих организаций, представители первичных профсоюзных организаций предприятий Сумщины.

Читайте такжеЯценюк требует погасить долги за комуслуги до начала отопительного сезона

«Собравшиеся отмечали, что в настоящее время жители области, как и всей страны, переживают трудный кризисный период. Выросли цены на продукты питания, лекарства, товары первого потребления, тарифы на энергоносители, коммунальные услуги. Участников круглого стола интересовал вопрос, почему Украина добывает достаточно газа для нужд населения, но то же население платит неподъемные для большинства тарифы. Тем более, что в Конституции Украины прописано, что недра принадлежат народу. А низкие зарплаты, социальные стандарты, безработицы ставят сумчан за черту бедности», – отмечает пресс-служба.

Лаврик отметила, что повышение тарифов вызывает объективные жалобы жителей области, и подчеркнула необходимость установки счетчиков, проведения энергетического аудита.

Читайте такжеСубсидии на оплату комуслуг уже получают 2,8 миллиона семей

«Депутаты областного совета начали поднимать эту тему еще с конца марта. Были направлены обращения к президенту Украины, Кабинет министров, всем народным депутатам. Но никакого ответа от народных избранников на голос и просьбы громад не поступило», – отметила Лаврик.

В принятом участниками мероприятия заявлении «Об обоснованности установления тарифов на газ и теплоснабжение» говорится о том, что тарифы можно снизить за счет отмены налогов, а именно НДС, рентной платы за добычу газа, снижения норматива потребления газа, исключения из расчета цены импортируемого газа, который замещается отечественным и тому подобное.

Читайте такжеКабмин подтвердил снижение цены на газ для населения в отопительный сезон

«С целью недопущения снижения уровня жизни населения Сумской области и граждан Украины, требуем: установить прозрачные, экономически обоснованные тарифы на природный газ и теплоснабжение для населения, согласовывать тарифы с представителями общественных организаций в соответствии с нормами Генерального соглашения; осуществить меры для уменьшения налоговой нагрузки при формировании цены на газ; урегулировать вопрос использования добытого природного газа в Украине для нужд населения и закрепить этот вопрос отдельным постановлением КМУ; обязать правительство рассмотреть на своем заседании результаты проверок Антимонопольным комитетом предприятий-монополистов (газ, отопление) и обнародовать результаты», – подчеркивается в заявлении.