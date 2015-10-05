Подгорецкий замок - одно из чудес Львовщины

В Украине огромное количество интереснейших мест, которые, по разным причинам, почти забыты. С одним из них мы хотим вас познакомить и, заодно, пригласить его посетить. Это Подгорецкий замок, находится он на Львовщине, в селе Подгорцы.

Для поездки к Подгорецкому замку есть сразу несколько причин.

1. Историческое значение этого места.

2. Возможность полюбоваться великолепным образчиком ренессансного дворца, в архитектуру которого гармонично вписаны оборонительные сооружения.

3. Элемент мистики — в замке живет привидение.

История замкового комплекса «Подгорецкий замок»

Официально история Подгорецкого замка началась в первой половине XVII столетия. На месте нынешнего дворца и до этого располагались какие-то сооружения, но они были снесены по приказу Станислава Конецпольского, который, будучи коронным гетьманом Речи Посполитой, приобрел этот участок земли и решил возвести здесь истинно княжескую резиденцию. Проект был поручен итальянскому архитектору Андреа дель Аква, который занимался разработкой непосредственно дворца, и военному инженеру Гийому де Боплану, он дополнил проект оборонительными элементами. В результате получился уникальный дворец, который и сегодня входит в число самых красивых замков Западной Украины.

В пору своего расцвета, который пришелся на XVIII век, Подгорецкий замок именовали «Галицким Версалем». Массивная старинная постройка была наполнена изысканными предметами искусства, ее интерьеры завораживали своим великолепием. Увы, в начале Первой мировой войны, последние владельцы дворца, князья Сангушко, решили вывести большую часть экспонатов. Во времена СССР в здании случился масштабный пожар, не избежал дворец и визитов грабителей.

Интересный факт

О том, насколько изысканно могли выглядеть эти залы, можно судить по картинкам из кинофильма «Д’артаньян и три мушкетера». Подгорецкий замок «сыграл» роль Ратуши, именно в нем снимались сцены Бала городских старейшин, куда бесстрашный гасконец привез алмазные подвески.

Замок в наши дни

В данный момент дворец реставрируется, поэтому внутрь пройти не удастся. Но посетители могут погулять по парку — он не только красив, особенно осеннею порою, но и является единственным в своем роде в Украине, так как относится к итальянскому стилю. Доступен для осмотра постоялый двор, где в свое время помещалась прислуга, а также действовали корчма и гостиница. Можно пройти к римско-католическому костелу Воздвижения и святого Иосифа, он находится на расстоянии 300 метров от замка. Также открыто подземелье, которое имеет свою личную, довольно мистическую историю.

Резиденция, за долгое время своего существования, побывала во владении многих известных личностей. Среди них был Северин Жевуский, занимавшийся в этих стенах алхимией. Лаборатория, демонстрирующая опыты по обретению философского камня, воссоздана в подземелье.

Подгорецкий замок и призрак - Белой Пани

С этими мрачными темными коридорами связана и грустная легенда замка. Согласно ей, один из владельцев резиденции живьем замуровал в стену подземелья свою молодую жену. С тех пор женщина бродит по замку неприкаянным призраком — Белой Пани. Ее шаги, вздохи, силуэт видели и слышали многие посетители дворца.

Хотите узнать больше о Белой Пани и Подгорецком замке в целом? Приглашаем посмотреть видео.

Видео снято при поддержке Всеукраинского торгового портала Tatet.UA

Как добраться

Доехать до с. Подгорцы можно со Львова, нужный автобус идет от автостанции № 2. Самостоятельно найти село несложно — нужно ехать в направлении г. Броды, затем к Золочеву, по дороге к которому и находятся Подгорцы.

Источник: Блог о путешествиях way2way.com.ua