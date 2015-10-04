Россия разместила в оккупированном Крыму новые образцы вооружения

Центр дальней космической связи в Крыму получил пять новых образцов вооружения из России и в 2016 году начнет управлять спутниками, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление начальника штаба 15-й армии ВКС (особого назначения) генерал-майора Анатолия Нестечука.

"Уже поставлено пять новых образцов вооружения. Я думаю, что со следующего года мы начнем с Евпатории сеансы управления космическими аппаратами", — сказал Нестечук в программе "Генштаб" радиостанции РСН.

Он отметил, что срывов в выполнении планов нет. Гарантированно будет заменена вся система наземного контроля к 2020 году.

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Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в рамках 8-го Киевского форума по безопасности заявил, что Российская Федерация системно размещает наступательное ядерное оружие на территории аннексированного Крыма.