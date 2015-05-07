В Москве на генеральной репетиции парада заглох разрекламированный танк "Армата" (видео)

Как передает корреспондент "МК", на репетиции парада Победы остановился танк нового поколения "Армата".

Он шел в колонне со стороны ГУМа среди других бронемашин. После того, как танк остановился, к нему подъехала спецтехника.

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Чуть позже, когда репетиция уже фактически закончилась, диктор объявил: "Мы вам показали, как будет проводиться эвакуация военной техники. Остановка танка была запланирована".

После завершения тренировки парада и пролета авиации танк "Армата" своим ходом продолжил движение и догнал общую колонну.

На днях в СМИ появилась информация, что многие детали башен разрекламированного изделия "Уралвагонзавода" оказались сделаны из материала, очень похожего на картон. Фото подозрительных элементов тут же появились в Twitter и некоторых блогах.

На броне, которая по всем правилам должна быть толстой, наблюдались многочисленные вмятины, а сами "стальные" листы даже явно вибрировали на ветру. На башне "Армат" внимательные москвичи разглядели загадочные рваные дыры. Кроме того, из некоторых мест свисали какие-то нитки. А отдельные детали показались зрителям сделанными из картона, приклеенными и недавно покрашенными в цвет хаки. Специалисты, комментирующие фото, отметили, что "Арматы" никак не похожи ни на промышленный, ни, тем более на боевой образец - это напоминает, скорее, массогабаритный макет некоего прототипа, призванный лишь пустить пыль в глаза, своего рода "потемкинскую деревню" на гусеницах.