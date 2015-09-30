Сторонники партии "Відродження" проводят массовый митинг против попытки не допустить партию к участию в местных выборах

Действующие депутаты городского и областного советов, работники промышленных предприятий, учителя, медики, сотрудники органов местного самоуправления вышли, чтобы выразить свой протест против попытки при помощи грязных политических технологий не допустить партию к участию в предстоящих местных выборах 25 октября.

«Сегодня люди стоят здесь за свои права - возможность баллотироваться, избирать и избираться», - сообщил на месте события кандидат в областной совет от партии «Відродження» Святослав Олейник.

Напомним, ранее кандидатам партии «Відродження» в Днепропетровский городской совет отказали в регистрации. Также отказ в регистрации получил и кандидат в мэры Днепропетровска от партии Анатолий Крупский.

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Вместе с тем Днепропетровская городская избирательная комиссия зарегистрировала «клона» кандидата в мэры Днепропетровска Крупского, который родом из Харьковской области.

А в Днепропетровской области подала документы на регистрацию партия-клон «Всеукраинское объединение «Відродження України», где главой также является Куцин, как и в настоящей партии «Відродження». Фейковый Куцин родом из Тернопольской области.

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«То есть проделана большая и планомерная работа по дискредитации партии. Важно, что фейковая партия приехала на регистрацию в сопровождении титушек, которые избивали людей 26 января в Днепропетровске. Теперь главная интрига теперь в том, сколько наберет «Оппозиционный блок», который организовал всю эту камарилью с регистрацией фейковых партий и кандидатов. Еще год назад я говорил, что на Днепропетровщине очень устойчивая спайка Блока Петра Порошенко и Оппозиционного блока. И замешаны в этом определенные номенклатурщики. Я уверен, что это просто дело рук связки старых политических партнеров Андрея Павелко и Александра Вилкула, которые просто вернулись с прежнему формату сотрудничества», - прокомментировал ситуацию Святослав Олейник.