Большинство несчастных случаев происходит по вине человека - Фонд соцстрахования

В I полугодии 2015 года Фонд социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний Украины зарегистрировал 2 156 несчастных случаев.

Случаи травматизма, которые были зарегистрированы рабочими органами исполнительной дирекции Фонда, свидетельствуют - культура безопасного труда в стране еще на достаточно низком уровне. Подавляющее большинство пострадавших проигнорировали трудовую и производственную дисциплину, - такой вывод сделали эксперты Фонда после участия в проведении расследования несчастных случаев на производстве.

В ежегодных отчетах страховые эксперты по охране труда выделяют такие системные нарушения, как невыполнение требований инструкций по охране труда, личная неосторожность пострадавшего, нарушение технологического процесса, невыполнение должностных обязанностей.

Самыми распространенными причинами несчастных случаев на производстве в 1 полугодии 2015 года стали:

· невыполнение требований инструкций по охране труда – 36,3% от общего количества травмированных по Украине (782 травмированных);

· невыполнение должностных обязанностей –8,3% (178 травмированных);

· нарушение правил безопасности движения (полетов) – 6,1% (пострадало 132 человек);

· нарушение технологического процесса –3,3% (травмирован 71 человек).

Специалисты Фонда напоминают, что основной целью управления охраной труда на предприятии остается выявление и мобилизация всех технических, экономических, организационных и социальных возможностей предприятия для улучшения условий и безопасности труда, сохранение здоровья и работоспособности человека.

Страховые эксперты Фонда оказывают помощь в организации систем управления охраной труда. Они вместе с работодателями выстраивают механизмы выявления и предотвращения всевозможных факторов, которые могут повлечь травмы или же вызвать профессиональное заболевание у работника.