Жители Бердянского самостоятельно восстановили подачу воды в свои дома

Несмотря на то, что здесь закрыты магазины, местные жители возвращаются в родной поселок. Главным образом это происходит потому, что в Бердянском налаживается водоснабжение, сообщает 0629.com.ua.

"Воды в поселке как таковой не было с февраля 2015-го, когда рядом разорвалась 120-мм мина. После 8 месяцев вода вновь пошла в дома сельчан, правда, тонкой струей. Но для нас это все равно большое достижение, так как в поселке можно жить", - рассказывала местная жительница Татьяна. Ранее жители ходили за водой на западную окраину поселка.

В мае 2015 бойцы одного из мотопехотных подразделений уже помогали восстанавливать водоснабжение, но проблема так и не решилась.

Уже сегодня местные жители за свои средства полностью заменили линию подвода, питание и автоматику запуска насосной. Таким образом была "спасена" 34-метровая скважина. Местный житель Александр стал инициатором работ и привез в поселок сварщиков.

Но местные с ужасом ждут холодов. Сейчас важно провести сварочные работы на самой водонапорной башне, которая протекает.

В то же время в поселке уже горит несколько фонарей. Освещение также жители наладили за свои средства. В поселок уже не боятся возвращать детей. Они же каждый день ездят учиться в мариупольскую школу.

К слову, до войны дети из Бердянского учились в Широкино.