Украина дебютировала на художественном фестивале «Passion For Freedom» в Лондоне сразу с двумя наградами.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Великобритании, это был дебют украинских художников на данном художественном форуме, и из четырех представленных на нем работ две удостоены наград.

В частности, второе место получила скульптура Дмитрия Ива «Жажда Свободы».

«Фигура женщины, сформированная из четырех тысяч стальных цепей, будто поднимается в воздух, бросая вызов гравитации», - так описана в сообщении эта работа.

Документальный фильм «Сильнее, чем оружие» группы Вавилон’13 получил бронзовую награду в номинации кино. Продюсер Вавилон'13 Марко Супрун на церемонии в галерее Mall Galleries посвятил награду украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову и другим украинским гражданам, которых незаконно удерживают в тюрьмах в России.

«Произведения украинских художников, представленные на фестивале, отражают российскую агрессию против Украины - аннексию Крыма, гибридную войну на Донбассе и незаконное содержание украинцев в России», - говорится в сообщении.

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Британская художница украинского происхождения Ольга Браун посвятила свою работу «Надежда Савченко. Заложница Путина» украинке, женщине-пилоту.

«В недемократических судах России нет никакой надежды на справедливость. Надежда Савченко фактически стала заложником режима Путина. Ее имя символизирует Надежду, и для украинцев она стала символом надежды в борьбе за свободу и мир», - рассказала художница о своей работе.

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Наталья Формоза представила картину «Керченский мост», где описывает российскую агрессию против Украины.

«Теряя территории, окровавленная Украина расплачивается за стремление быть свободной от соседа-агрессора. Я написала эту картину, когда Россия аннексировала Крым. Не знали тогда, что худшее еще впереди - тысячи украинцев потеряют жизни. Для меня, как женщины, российская агрессия против Украины напоминает грубое изнасилование. Я чувствую почти физическую боль, наблюдая за тем, что происходит на моей Родине», - отметила она.

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Седьмой ежегодный художественный фестиваль «Passion For Freedom» проходил в лондонской галерее Mall Galleries и был посвящен самовыражению отстаивания прав человека и свободы через искусство.