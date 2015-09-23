В Конгрессе США приняли резолюцию с требованием освободить Савченко

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сообщил на своей странице в соцсети. "Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию H.Res.50 "Призыв к освобождению украинской летчицы Надежды Савченко, захваченной российскими силами в восточной Украине, которая незаконно удерживается в российской тюрьме с июля 2014 года", - сообщил Валерий Чалый.

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Дипломат отметил, что документ, соавторами которого выступили 36 конгрессменов от Демократической и Республиканской партий, в частности, осуждает Российскую Федерацию за незаконное заключение Надежды Савченко и призывает немедленно ее освободить.

Также в резолюции содержится призыв к США, их европейским союзникам и международному сообществу настойчиво поддержать усилия, направленные на освобождение Надежды Савченко и других незаконно заключенных в России лиц.

Проект резолюции был представлен конгрессменами Сандером Левиным, Марси Каптур, Майком Фитцпатриком, Майком Куигли и Биллом Паскрелем.

Кроме этого, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом рассмотрения по существу уголовного дела над народным депутатом Украины Надеждой Савченко. "Вызывает возмущение, что обвинение игнорирует все предоставленные защитой доказательства ее непричастности к инкриминируемым преступлениям, пытается вывести из дела Надежды Савченко ее защитников и ограничивает доступ СМИ к этому политическому процессу", - говорится в тексте.

МИД Украины в очередной раз подчеркивает сфабрикованность обвинений, выдвинутых российской стороной Савченко и грубое нарушение Российской Федерацией норм международного права.

"Призываем мировое сообщество усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью освобождения Надежды Савченко и всех граждан Украины - политических заключенных, которые продолжают незаконно удерживаться на территории РФ", - отметили в МИД.