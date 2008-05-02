Джип выехал на трамвайную остановку и на смерть сбил 6 человек

Сегодня около 18.00 на улице Полтавский путь джип «Мицубиши» выехал на трамвайную остановку «Ул. Красноармейская» в районе Южного вокзала и насмерть сбил 6 человек, среди них, по меньшей мере, 2 детей.

Кроме того, травмировано несколько людей, которых госпитализировали, сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской областной государственной администрации Валерий ЛЮТЫЙ.

По его словам, водитель нарушил правила, двигаясь по трамвайному пути, и, не исключено, что был в нетрезвом состоянии.

Личность водителя установлена, он задержан и в Лениском райотделе милиции дает показания стражам порядка, сообщил В.ЛЮТЫЙ.

Он отметил, что за 20 лет работы в правоохранительных органах такого ДТП не припомнит.