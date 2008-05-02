Джип выехал на трамвайную остановку и на смерть сбил 6 человек
20:23, 02 мая 2008Общество
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Среди них, по меньшей мере, 2 детей
|Фото Медиа группы «Объектив»
Кроме того, травмировано несколько людей, которых госпитализировали, сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской областной государственной администрации Валерий ЛЮТЫЙ.
По его словам, водитель нарушил правила, двигаясь по трамвайному пути, и, не исключено, что был в нетрезвом состоянии.
Личность водителя установлена, он задержан и в Лениском райотделе милиции дает показания стражам порядка, сообщил В.ЛЮТЫЙ.
Он отметил, что за 20 лет работы в правоохранительных органах такого ДТП не припомнит.
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