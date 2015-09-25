У жителя Чернигова изъяли оружие, боеприпасы и листовки в поддержку "Новороссии" (фоторепортаж)

У 62-летнего жителя Чернигова работники милиции при содействии коллег из СБУ изъяли оружие, боеприпасы, а также комплект листовок сепаратистского содержания.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей Управления МВД в Черниговской области.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители обнаружили у ранее осужденного за убийство местного жителя тайник с боеприпасами. В частности, изъяты граната РГД-5, тротиловая шашка, около 200 патронов калибра 5,45 и 7,62 к автомату Калашникова. Также у мужчины были изъяты листовки в поддержку "Новороссии".

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Владелец арсенала задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения). Злоумышленнику грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Также правоохранители выясняют происхождение оружия и боеприпасов и планы относительно их дальнейшего использования.