На Днепропетровщине разоблачили сепаратистскую сеть, которая готовила антиукраинские акции на майские праздники

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила сепаратистско-коммунистическую сеть, участники которой готовили антиукраинские акции на майские праздники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Сеть координировалась бывшими руководителями областной коммунистической ячейки, которые бежали на оккупированную территорию террористической организации «ЛНР». Там они стали самопровозглашенными «депутатами парламента новороссии» и теперь пытаются оттуда через приспешников расшатывать ситуацию в регионе.

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В Днепропетровской области сотрудники СБУ провели обыски у пятерых их «подчиненных» − местных коммунистов, причастных к активной пропаганде сепаратизма. Правонарушители распространяли провокационные призывы, пытались создать ряд однотипных фейковых структур. Под видом «общественных движений» эти «однодневки» должны были подстрекать псевдопротестные акции, распространять листовки.

В ходе обысков изъята компьютерную технику и флеш-накопители с материалами сепаратистского содержания, печатные материалы, документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности этих лиц.

Продолжаются оперативно-следственные действия.